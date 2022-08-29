В Северодонецке невозможно будет перезимовать - Гайдай

13:52 09 августа Киев, Украина

В оккупированном рф Северодонецке нет ни света ни воды, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.



Об этом сообщил Гайдай в своем Telegram.

"Ни света, ни воды в Северодонецке нет. Не работает и система канализации – в городе нет специалистов необходимого уровня для восстановления коммуникаций. Почти все люди, попытавшиеся вернуться в город, побывали там несколько дней, поняли, что перезимовать в этих условиях невозможно, и уехали снова",- сказано в сообщении.



По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.



Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.