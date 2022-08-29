В Северодонецке невозможно будет перезимовать - Гайдай

В оккупированном рф Северодонецке нет ни света ни воды, а перезимовать в таких условиях будет невозможно.
Об этом сообщил Гайдай в своем Telegram.
По его словам, в городе также разрушены помещения сетевых магазинов, в результате чего продукты туда завозят из других населенных пунктов.
Гайдай добавил, что оккупационные власти все еще пытаются создать картинку "восстановления жизни". В частности, когда в Северодонецк приезжает российское телевидение, местным жителям начинают раздавать продуктовые наборы.
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