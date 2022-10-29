В Севастополе россияне из-за взрывов перекрыли бухту – СМИ

08:21 29 октября Киев, Украина

Жители оккупированного Севастополя сообщают о взрывах. Кремлевские пропагандисты уверяют, что российские корабли "отбивали атаку беспилотников". Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Информацию также подтвердило российское пропагандисткое информагентство ТАСС со ссылкой на оккупационные власти.

"Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены", - говорится в сообщении.

Кроме того, появилась информация о том, что временно перекрыт рейд в Севастополе. В частности, там не ходят паромы и катера. Движение между районами возможно только на автобусах.

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Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями оккупированного города.

Напомним, в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек раздался взрыв 19 октября.

Кроме того, в начале октября сообщалось о взрывах на военной базе Севастополя.