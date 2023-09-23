В Севастополе очередной громкий удар: над городом черный дым

Судя по всему, "черный день" для оккупантов в Крыму продолжается. Как и обещали в ССО ВСУ, "далі буде".
Утро субботы для временно оккупированного Севастополя началось с очередного громкого взрыва. Над городом поднялось облако дыма, сообщил Telegram-канал Крымский ветер сегодня, 23 сентября.
Отмечается, что взрыв якобы прогремел в 08:32 в районе нефтебазы Черноморского флота рф. Облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны. В городе был включен сигнал воздушной тревоги.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что "отработало ПВО".
Известно, что в районе Сухарной балки расположен арсенал российского флота.
Как известно, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота рф. Позже в сети опубликовали видео успешной атаки.
По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов штаба и 16 были ранены. Среди последних – российские генералы.
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