В Севастополе очередной громкий удар: над городом черный дым

10:00 23 сентября Киев, Украина

Судя по всему, "черный день" для оккупантов в Крыму продолжается. Как и обещали в ССО ВСУ, "далі буде".

Утро субботы для временно оккупированного Севастополя началось с очередного громкого взрыва. Над городом поднялось облако дыма, сообщил Telegram-канал Крымский ветер сегодня, 23 сентября.

"А в Севастополе снова громко. Подписчики пять минут назад слышали звук пролетающей ракеты, затем раздался взрыв", – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв якобы прогремел в 08:32 в районе нефтебазы Черноморского флота рф. Облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны. В городе был включен сигнал воздушной тревоги.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что "отработало ПВО".

"Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место", – написал он в одном из мессенджеров.

Известно, что в районе Сухарной балки расположен арсенал российского флота.

Как известно, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота рф. Позже в сети опубликовали видео успешной атаки.

По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов штаба и 16 были ранены. Среди последних – российские генералы.