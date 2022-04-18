В сервисе Google Maps "рассекречены" все военные и стратегические объекты России

Все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении и Гугл картах. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.
Например, благодаря снимкам можно оценить «прогресс» работ на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов».
Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.
Для желающих есть также возможность оценить, как со спутника выглядывает российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на лётно-
испытательном центре минобороны России.
Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.
Авиабаза под Курсоком.
База искандеров.
Конечно, для рядовых жителей и простых читателей Интернета такие снимки вряд ли имеют стратегическую ценность, потому что военные спутники имеют значительно лучшее разрешение. Но есть и такие люди, которым одновременно точно будет интересно «побродить» с помощью Google Maps по секретным местам России, а возможно и поискать бункер самого путина.
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