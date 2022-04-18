В сервисе Google Maps "рассекречены" все военные и стратегические объекты России

15:40 18 апреля Киев, Украина

Все военные и стратегические объекты России стали доступны в максимальном разрешении и Гугл картах. Теперь разнообразные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и т.д. можно рассмотреть с разрешением около 0,5 метра на пиксель. До сих пор они отражались в разы в худшем качестве, которое не позволяло разобрать все детали.





Например, благодаря снимкам можно оценить «прогресс» работ на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

Также в хорошем разрешении можно посмотреть на базу хранения ядерных боеприпасов вблизи Мурманска.

Для желающих есть также возможность оценить, как со спутника выглядывает российский истребитель якобы пятого поколения Су-57 на лётно-

испытательном центре минобороны России.

Или как из космоса идентифицировать пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Авиабаза под Курсоком.

База искандеров.