В сентябре не исключены кадровые перестановки в правительстве

06:52 22 июля Киев, Украина

Осенью трое министров могут лишиться своих должностей, у нардепов есть претензии к работе глав Минобороны, Минюста и Минкульта.

Об этом заявил нардеп Александр Качура

"Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры по поводу Министерства обороны, которое возглавляет Андрей Таран, Министерства юстиции во главе с Денисом Малюськи. Есть вопросы по Министерству культуры под руководством Александра Ткаченко: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении (Александра Ткаченко, - ред.), там на самом деле неоднозначная ситуация", - сказал Качура.

Что касается министерства юстиции, то здесь, по мнению нардепа, отсутствует коммуникация главы министерства с парламентариями.

"Мы только через Facebook можем следить, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе и так далее… Есть сейчас претензии к результатам работы (Дениса Малюськи, - ред.), потому что хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых проходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения", - отметил Качура.

Не исключено, что в своем кресле не усидит и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.