В СБУ отчитались о работе по предотвращению посягательств на территориальную целостность Украины

15:36 20 июля Киев, Украина

Только в течение первого полугодия сотрудниками СБУ было открыто 328 уголовных производств по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом 20 июля сообщает пресс-служба СБУ.



В рамках этих уголовных производств о подозрении сообщили 307-ми лицам. Большинство из них – по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.



За последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ о преступлениях, направленных против национальной государственности Украины.



За этот период были раскрыты три попытки терактов. Две из них планировались диверсионно-разведывательными группами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" вблизи линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. При этом правоохранителям удалось своевременно обезвредить взрывные устройства ДРГ боевиков, предотвратив возможную гибель украинских военнослужащих.



"Чтобы минимизировать террористические и экстремистские проявления, подразделения СБУ вместе с другими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 137 единиц огнестрельного оружия, почти 72 тыс. боеприпасов и 191,6 кг взрывчатки", – говорится в сообщении.



Помимо этого, с начала года СБУ запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были задержаны, в том числе лица, которых разыскивал Интерпол.



Принудительно возвращены в страны происхождения 45 иностранцев, в частности, трое граждан – в Шри-Ланку, по двое – в РФ и Азербайджан. Все они, по данным СБУ, были сторонниками или участниками международных террористических движений.