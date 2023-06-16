В Саудовской Аравии Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств

Продолжается международный тур Президента Украины Владимира Зеленского. Вчера он, после посещения Европы, прибыл в Саудовскую Аравию. Кроме того, ожидается, что Зеленский может заехать в Японию на саммит Большой семерки, но это еще не точно.
Президент Украины выступил перед участниками саммита Лиги арабских государств.
Президент призвал участников саммита сотрудничать с Украиной без каких-либо посредников. Он напомнил, что Саудовская Аравия помогла Украине освободить захваченных россиянами людей, и попросил Лигу арабских государств "расширить этот опыт". Зеленский также потребовал помощи в защите украинского народа, в частности, украинского мусульманского сообщества и крымских татар, от полномасштабной российской агрессии.
Вместе с Зеленским в Саудовскую Аравию приехал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Президент встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и планирует провести другие двусторонние переговоры.
Reuters со ссылкой на украинские и западные источники написало, что Зеленский лично будет присутствовать на саммите Большой Семерки в Японии. По данным собеседников издания, знакомых с ситуацией, которые общались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, украинский президент примет участие в саммите в последний день его проведения, — в воскресенье, 21 мая. Ожидается, что Зеленский прибудет в Японию вечером 20 мая. Белый дом отказался от комментариев.
Reuters отметило, что присутствие украинского президента и его призывы к большей поддержке Киева в борьбе с рф "придадут обсуждениям дополнительную остроту", поскольку лидеры богатых демократий мира стремятся принять меры по обходу россией санкций.
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