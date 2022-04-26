В санкционный список Польши против рф вошли Газпром и Новатэк

Польша составила свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций.
Об этом сообщил во вторник на брифинге глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По словам министра, в списке находятся такие предприятия, как "Газпром", на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty.
"Также в списке все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, еще такие фирмы, как "Новатэк", "ФосАгро", - указал Каминьский, подчеркнув, что в список внесены и олигархи, связанные с белорусскими властями, а также фирма Beloil.
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