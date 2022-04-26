В санкционный список Польши против рф вошли Газпром и Новатэк

12:13 26 апреля Киев, Украина

Польша составила свой санкционный список против России и Белоруссии, включающий 50 позиций.

Об этом сообщил во вторник на брифинге глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Польский санкционный список представляет собой уточнение санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Опубликованный сегодня первый санкционный список состоит из 50 позиций", - сказал глава ведомства, курирующего в Польше введение санкций.

По словам министра, в списке находятся такие предприятия, как "Газпром" , на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, "Акрон" и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty.



"Также в списке все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, еще такие фирмы, как "Новатэк", "ФосАгро", - указал Каминьский, подчеркнув, что в список внесены и олигархи, связанные с белорусскими властями, а также фирма Beloil.