В рядах ВСУ воюют с армией россии представители 55 стран мира

В составе Интернационального легиона обороны Украины с российскими оккупантами сражаются представители 55 стран и гражданств.
Об этом сообщил спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Киеве 13 июня.
Об этом сообщил спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Киеве 13 июня.
По словам Магру, среди представителей Интернационального легиона больше всего граждан США и Великобритании, за ними по количеству следуют граждане Польши и Канады, представители стран Балтии и северных стран, включая Финляндию.
Магру подчеркнул, что Интернациональный легион находится в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.
Он уточнил, что все легионеры получают такую же зарплату, как и любые другие военнослужащие украинских Вооруженных сил, и потому не могут считаться наемниками.
Он пояснил, что согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является финансирование и они должны получать больше денег, чем военные армии, за которую они борются.
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