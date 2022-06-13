В рядах ВСУ воюют с армией россии представители 55 стран мира

В составе Интернационального легиона обороны Украины с российскими оккупантами сражаются представители 55 стран и гражданств.



Об этом сообщил спикер легиона Дамьен Магру на брифинге в Киеве 13 июня.

"У нас есть представители больше 50 стран и гражданств. Когда я смотрел в последний раз, было 55. У нас есть представители стран всех частей мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", - сообщил спикер легиона.

"Это касается всех затрат на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. Есть у нас дополнительный сбор денег от частных доноров, в первую очередь с Запада, и мы эти деньги, которые собираем на разных платформах через разных посредников, тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный комплект, который выдается ВСУ и который нужен на поле боя, но не имеет финансирования через государственные каналы Украины..



Потому по определению мы не можем быть наемниками, согласно международному праву. Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины", - пояснил Магру.