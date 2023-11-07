В Румынии растет популярность антиукраинской партии AUR - FT

Популярность ультраправой партии "Альянс за союз румын" (AUR) в Румынии набирает обороты перед предстоящими парламентскими, президентскими и европейскими выборами в следующем году, при этом партия выражает ярко выраженные антиукраинские настроения, сообщает Financial Times.
Рост AUR вызывает обеспокоенность в европейских столицах, так как возрастает риск того, что Румыния может присоединиться к числу стран Европейского Союза и НАТО, которые не поддерживают Киев в его оборонительной борьбе против российской агрессии.
AUR прибегает к активному использованию антиукраинских настроений, распространяя дезинформацию и ложь, что позволило увеличить поддержку избирателей после выборов 2019 года до 20% и конкурировать с правящей социал-демократической партией.
Лидер AUR, Джордж Симион, на данный момент занимает третье место среди кандидатов на пост президента с поддержкой около 18% избирателей, уступая заместителю генерального секретаря НАТО Мирчи Джоани и премьер-министру Марчелу Чолаку.
Партия уже активно включилась в предвыборную кампанию в преддверии парламентских, президентских и европейских выборов, запланированных на следующий год, под слоганом "За государство, которое стоит с румынами: AUR", как заявил Симион на своей странице в Facebook.
Также важным аспектом в предвыборной борьбе стал конфликт между Симионом и премьер-министром Марчелом Чолаку. Этот спор связан с якобы невозможностью правительства эффективно организовать эвакуацию румынских граждан из Ближнего Востока.
В несколько дней после начала конфликта между Израилем и ХАМАС, Симион распространил в социальных сетях сообщение, в котором утверждал, что румынское правительство финансировало эвакуацию 3 000 украинцев из Израиля, но не предоставило подобную помощь румынам, которые оказались в ловушке конфликта. Румынские власти отвергли эти утверждения и подчеркнули, что только несколько сотен украинцев были эвакуированы, и они оплачивали свой транспорт сами, а не правительство в Бухаресте.
Рост AUR вызывает обеспокоенность в европейских столицах, так как возрастает риск того, что Румыния может присоединиться к числу стран Европейского Союза и НАТО, которые не поддерживают Киев в его оборонительной борьбе против российской агрессии.
AUR прибегает к активному использованию антиукраинских настроений, распространяя дезинформацию и ложь, что позволило увеличить поддержку избирателей после выборов 2019 года до 20% и конкурировать с правящей социал-демократической партией.
Лидер AUR, Джордж Симион, на данный момент занимает третье место среди кандидатов на пост президента с поддержкой около 18% избирателей, уступая заместителю генерального секретаря НАТО Мирчи Джоани и премьер-министру Марчелу Чолаку.
Партия уже активно включилась в предвыборную кампанию в преддверии парламентских, президентских и европейских выборов, запланированных на следующий год, под слоганом "За государство, которое стоит с румынами: AUR", как заявил Симион на своей странице в Facebook.
Также важным аспектом в предвыборной борьбе стал конфликт между Симионом и премьер-министром Марчелом Чолаку. Этот спор связан с якобы невозможностью правительства эффективно организовать эвакуацию румынских граждан из Ближнего Востока.
В несколько дней после начала конфликта между Израилем и ХАМАС, Симион распространил в социальных сетях сообщение, в котором утверждал, что румынское правительство финансировало эвакуацию 3 000 украинцев из Израиля, но не предоставило подобную помощь румынам, которые оказались в ловушке конфликта. Румынские власти отвергли эти утверждения и подчеркнули, что только несколько сотен украинцев были эвакуированы, и они оплачивали свой транспорт сами, а не правительство в Бухаресте.
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