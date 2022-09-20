В ростовских колониях заключённых с украинскими паспортами отправляют "голосовать" за присоединение к рф

В колониях Ростовской области уже началось голосование заключенных за присоединение четырех оккупированных областей к россии.
О проведении референдумов на зоне сообщили Telegram-каналу «Можем объяснить» два источника в исправительной системе.
По этим данным, в одной из колоний голосуют те, кто имеют украинский паспорт, в другой — все заключенные.
Друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону переслали «Можем объяснить» голосовое сообщение, переданное одним из отбывающих наказание: «У нас сейчас пацанов, которые с Украины есть, дернули, чтобы они голосовали за вступление в россию. Так что вы понимаете, чем пахнет». Об аналогичной разнарядке «МО» рассказал и один из заключенных колонии №14 в Новочеркасске.
Власти рф с 23 по 27 сентября планируют провести «референдумы» о присоединении к рф захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Так называемые народные советы "ЛНР" и "ДНР" первыми подтвердили даты проведения «референдумов». Вслед за ними о «голосовании» заявили "глава военно-гражданской администрации" (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и "глава" Запорожской области Евгений Балицкий .
Друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону переслали «Можем объяснить» голосовое сообщение, переданное одним из отбывающих наказание: «У нас сейчас пацанов, которые с Украины есть, дернули, чтобы они голосовали за вступление в россию. Так что вы понимаете, чем пахнет». Об аналогичной разнарядке «МО» рассказал и один из заключенных колонии №14 в Новочеркасске.
Власти рф с 23 по 27 сентября планируют провести «референдумы» о присоединении к рф захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Так называемые народные советы "ЛНР" и "ДНР" первыми подтвердили даты проведения «референдумов». Вслед за ними о «голосовании» заявили "глава военно-гражданской администрации" (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо и "глава" Запорожской области Евгений Балицкий .
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