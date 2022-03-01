В Россию поехал первый груз 200

11:16 01 Март Киев, Украина

Из Украины в Россию поехали первые мешки с трупами солдат и этого точно не удастся скрыть.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины в комментарии телеканалу «Рада».



По его прогнозам, через семь дней об этом будут массово говорить рядовые россияне.



«Никто не верит, что в России возможна революция или ГКЧП. Наша главная задача – деморализовать врага. Поэтому основная борьба на гражданском фронте: все, у кого есть родные и знакомые, должны звонить и присылать им видео и фото с пленными и разбитыми украинскими городами», – отметил Денисенко.



Советник министра добавил, что в настоящее время Херсон остается одной из горячих точек в войне с Россией.



Глава Дагестана Сергей Меликов стал первым российским чиновником, официально заявившим о боевых потерях российских вооруженных сил в Украине. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что потери во время «спецоперации» российская армия не терпит.



Добавим, что под Гостомелем разгромили колонну русского спецназа и ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева.