В Россию поехал первый груз 200

Из Украины в Россию поехали первые мешки с трупами солдат и этого точно не удастся скрыть.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины в комментарии телеканалу «Рада».
По его прогнозам, через семь дней об этом будут массово говорить рядовые россияне.
«Никто не верит, что в России возможна революция или ГКЧП. Наша главная задача – деморализовать врага. Поэтому основная борьба на гражданском фронте: все, у кого есть родные и знакомые, должны звонить и присылать им видео и фото с пленными и разбитыми украинскими городами», – отметил Денисенко.
Советник министра добавил, что в настоящее время Херсон остается одной из горячих точек в войне с Россией.
Глава Дагестана Сергей Меликов стал первым российским чиновником, официально заявившим о боевых потерях российских вооруженных сил в Украине. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что потери во время «спецоперации» российская армия не терпит.
Добавим, что под Гостомелем разгромили колонну русского спецназа и ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева.
По его прогнозам, через семь дней об этом будут массово говорить рядовые россияне.
«Никто не верит, что в России возможна революция или ГКЧП. Наша главная задача – деморализовать врага. Поэтому основная борьба на гражданском фронте: все, у кого есть родные и знакомые, должны звонить и присылать им видео и фото с пленными и разбитыми украинскими городами», – отметил Денисенко.
Советник министра добавил, что в настоящее время Херсон остается одной из горячих точек в войне с Россией.
Глава Дагестана Сергей Меликов стал первым российским чиновником, официально заявившим о боевых потерях российских вооруженных сил в Украине. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что потери во время «спецоперации» российская армия не терпит.
Добавим, что под Гостомелем разгромили колонну русского спецназа и ликвидировали кадыровского полковника Магомеда Тушаева.
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