В российском плену находятся более 130 женщин - Верещук

"У нас из Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку Азов, среди них военные медики, среди них пограничницы, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования. Также 33 медика, которых считают не комбатантами по Женевским конвенциям. Это тоже те, кто находился на Азовстали. Также это более 400 пограничников. Это будет много людей, которые сейчас ждут, что мы о них не забудем. Мы будем об этом говорить", - отметила Верещук.