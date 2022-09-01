В российском плену находятся более 130 женщин - Верещук
17:59 11 августа Киев, Украина
В плену рф находятся более 130 женщин - военнослужащих, пограничниц и медработников.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
на брифинге 11 августа.
"У нас из Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку Азов, среди них военные медики, среди них пограничницы, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования. Также 33 медика, которых считают не комбатантами по Женевским конвенциям. Это тоже те, кто находился на Азовстали. Также это более 400 пограничников. Это будет много людей, которые сейчас ждут, что мы о них не забудем. Мы будем об этом говорить", - отметила Верещук.
По ее словам, Украина будет за них бороться и обращать внимание на действия рф по отношению к этим людям.
"Важно, чтобы мировое сообщество держало в фокусе внимания именно террористические действия россии в таком случае. Я считаю, что за то, что произошло в Еленовке, именно США должны были бы внести россию в перечень государств-террористов или таких государств, которые финансируют терроризм. Потому что это чистой воды террористический акт", - подчеркнула вице-премьер-министр.
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