В российском Курчатове недалеко от Курской АЭС опять были громкие "хлопки"

09:05 04 сентября Киев, Украина

Как говорят в Украине, "на россии буйно цветет хлопок". Вторую ночь подряд не до сна жителям российского города атомщиков – Курчатова. По сообщениям местных Telegram-каналов, в ночь на понедельник, 4 сентября, в Курчатове не далеко от Курской АЭС прогремели несколько взрывов.

Отмечается, что местные жители слышали по крайней мере три взрыва.

Впоследствии росСМИ со ссылкой на Минобороны рф заявили о якобы неудачной атаке со стороны Украины. Там заявили, что российское ПВО якобы уничтожило два БПЛА: один над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова, другой - над территорией Курской области.

Напомним, вечером 3 сентября в Курчатове также раздался взрыв. Российские паблики в Telegram сообщали о пожаре.

Также ночью 30 августа в рф заявили о массированной атаке "украинских дронов". В результате "налета" возник пожар в аэропорту Пскова, где были размещены военные самолеты Ил-76. В украинской разведке сообщили, сколько транспортников было уничтожено.