В российской армии не хватает младших командиров – ГУР

16:47 27 января Киев, Украина





Об этом сообщил представитель Главного управления разведки



По его словам, острая нехватка наблюдается в частности в подразделениях армии рф на восточном направлении. В передовых подразделениях российской армии не хватает примерно сорока процентов младших командиров. россия испытывает серьезные проблемы с командным составом на уровне роты или взвода.Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк.По его словам, острая нехватка наблюдается в частности в подразделениях армии рф на восточном направлении.

“россия будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Стоящие на первой линии не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию россии и уже не участвовать в боях. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает”, – сказал Андрей Черняк.

По его словам, мобилизованные россияне часто отправляются на штурм без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое "пушечное мясо".



Кроме того, добавляет Андрей Черняк, проблемы с руководством в российской армии существуют и на высших уровнях.