В российской армии не хватает младших командиров – ГУР

В передовых подразделениях российской армии не хватает примерно сорока процентов младших командиров. россия испытывает серьезные проблемы с командным составом на уровне роты или взвода.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, острая нехватка наблюдается в частности в подразделениях армии рф на восточном направлении.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, острая нехватка наблюдается в частности в подразделениях армии рф на восточном направлении.
По его словам, мобилизованные россияне часто отправляются на штурм без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое "пушечное мясо".
Кроме того, добавляет Андрей Черняк, проблемы с руководством в российской армии существуют и на высших уровнях.
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