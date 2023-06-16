В российских ракетах "Калибр" не менее 40 иностранных комплектующих - ОП

Андрей Ермак, глава Офиса президента, призывает к ужесточению санкций против тех, кто обеспечивает россию иностранными комплектующими для ракет "Калибр".
Этот шаг становится актуальным после обстрела Одессы российскими калибрами и гибели гражданских лиц.
Не менее 40 иностранных комплектующих используются в каждой ракете, и без них россия не сможет производить свою вооруженную технику.
Необходимо усилить санкции, особенно в отношении помощников этой террористической страны при получении комплектующих для вооружений.
Этот шаг становится актуальным после обстрела Одессы российскими калибрами и гибели гражданских лиц.
Не менее 40 иностранных комплектующих используются в каждой ракете, и без них россия не сможет производить свою вооруженную технику.
Необходимо усилить санкции, особенно в отношении помощников этой террористической страны при получении комплектующих для вооружений.
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