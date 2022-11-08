В россии заявили, что собираются вмешиваться в американские выборы

07:34 08 ноября Киев, Украина





Пригожина попросили прокомментировать материал "Радио Свободы", в котором говорится о возможном вмешательстве россии в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс (8 ноября, - ред).



В пресс-службе Пригожина заявили, что вмешивались в предыдущие выборы в США и собираются это делать и дальше. Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин , которого ранее власти США обвинили во вмешательстве в американские выборы, ответил на обвинения. Он заявил, что россия раньше вмешивалась в выборы в США и будет продолжать это делать – "точно и хирургически".Пригожина попросили прокомментировать материал "Радио Свободы", в котором говорится о возможном вмешательстве россии в предстоящие промежуточные выборы в американский конгресс (8 ноября, - ред).В пресс-службе Пригожина заявили, что вмешивались в предыдущие выборы в США и собираются это делать и дальше.

"Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - сказал Пригожин.

Расследование о возможном вмешательстве россии в выборы проводится в США с осени 2017 года. Тогда конгресс заинтересовался обстоятельствами выборов на президентский пост Дональда Трампа. Американские власти подозревают Агентство интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое, по версии Вашингтона, создало поддельные аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter и каналы на YouTube, через которые распространяло пропаганду, дезинформацию и другими способами пыталось манипулировать общественным мнением. США считают Пригожин причастным к вмешательству в выборы. Сам бизнесмен ранее опровергал эти обвинения и даже нанял юристов для защиты в США.