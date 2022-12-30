В россии заменят руководителя командования Западной группировкой войск - британская разведка

В россии, вероятно, заменят руководителя командования Западной группировкой войск, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Он станет, по меньшей мере, четвертым командиром формирования с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, который был назначен всего три месяца назад, отметили в разведке.
По данным британских разведчиков, как начальник штаба российской Восточной группы войск (СГВ) в течение первых недель вторжения Никифоров активно участвовал в планировании неудачной попытки Восточной группы войск и ВДВ наступать на Киев со стороны Чернобыльской зоны.
Длительный отток старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу предстоящего ведения войны в министерстве обороны россии, отметили британские разведчики.
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