14:25 30 декабря Киев, Украина

В россии, вероятно, заменят руководителя командования Западной группировкой войск, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Генерал-лейтенант Евгений Никифоров, вероятно, займет командование Западной группировкой войск (ЗГВ) россии в Украине", - говорится в отчете британских разведчиков.

Он станет, по меньшей мере, четвертым командиром формирования с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, который был назначен всего три месяца назад, отметили в разведке.



По данным британских разведчиков, как начальник штаба российской Восточной группы войск (СГВ) в течение первых недель вторжения Никифоров активно участвовал в планировании неудачной попытки Восточной группы войск и ВДВ наступать на Киев со стороны Чернобыльской зоны.

“Западная группировка войск почти наверняка имеет задачу удерживать правый фланг россии, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового. Поскольку любая сторона может попробовать наступление в этом секторе, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте", — говорится в аналитическом отчете разведки.

Длительный отток старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу предстоящего ведения войны в министерстве обороны россии, отметили британские разведчики.