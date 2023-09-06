В россии всех мигрантов с гражданством рф заставляют идти на войну - ISW

По понятным причинам правительство россии не спешит с объявлением очередной мобилизации. Но постоянно сокращаюющуюся численность армии нужно восполнять. И, как принято на россии, в ряды «защитников отечества» вербуют тех, кого не жалко. По данным отчета ISW, очередными жертвами росмобилизации стали мигранты, недавно получившие гражданство рф., заставляют идти на войну.

В частности, аналитики ISW, опираясь на ряд источников, сообщают, что российские власти в Красноярском крае задержали 21 мигранта с российским гражданством, которые не состояли на учете в военкоматах, и выдали 18 из них военные повестки.

Кроме того, российские силовики провели рейды в торговых центрах и на рынках Нижегородской области, вручив военные повестки 50 мигрантам, недавно принявшим российское гражданство.

Две недели назад большой рейд провели на Софийской овощебазе в Петербурге - около сотни человек, недавно получивших российские паспорта, отвезли в военкоматы.

Между тем, как пишут местные СМИ, несмотря на войну, приток трудовых мигрантов в россию растет. По данным Федеральной службы безопасности, за первый квартал текущего года на работу в россию въехало 1 миллион 300 тысяч иностранцев. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Более 90 процентов мигрантов являются гражданами стран Центральной Азии.

Напомним, в россии в десятки раз повысят штрафы, связанные с мобилизацией.

Ранее сообщалось, что путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном электронном кабинете.