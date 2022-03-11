В России возмутились санкциями ЕС за Навального

15:04 17 октября Киев, Украина

Правительство РФ очень болезненно подходит к вопросам справедливости. Для России справедливость не отделима от понятия амбиции. Только так можно объяснить то возмущение, которое вызвали санкции со стороны стран Евросоюза. Представитель РФ при ЕС Владимир Чижов назвал незаконными меры Евросоюза, принятые в связи с отравлением Алексея Навального.

"Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - сказал он.

Чижов заявил, что в ЕС не предоставили никаких доказательств связи попавших под санкции людей "с этой историей, чтобы хоть как-то обосновать подобный шаг, который в любом случае является нелегитимным".

По его словам, санкции были основаны на том, что поскольку они предложены Германией и Францией, то "нужно это просто принять на веру".

Как заявил Чижов, "разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие, - как односторонние незаконные меры".

Он подчеркнул, что в мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, - это Совбез ООН.

Чижов также заявил, что РФ примет ответные меры на санкции Евросоюза.

Напомним, в ЕС решение о санкциях за отравление Навального приняли 15 октября. В санкционный список включили шесть российских чиновников, а также научно-исследовательский институт органической химии.

К ним также присоединилась Великобритания.