В россии создали карту рф с аннексированными территориями Украины

17:41 12 октября Киев, Украина

В российской столице объявили продажу карт рф, куда добавили захваченные и аннексированные территории Украины.



Об этом сообщило провластное российское информагентство в своем Telegram-канале в среду, 12 октября.



В Центре картографии россии заявили, что эти карты выпускаются на основании данных Росреестра.



Там также добавили, что эти карты будут печатать "штучно, в том числе малыми тиражами".



Отметим, что российские оккупанты в обнародованной карте претендуют на всю Херсонскую область, однако украинские военные с 1 по 6 октября освободили от страны-агрессора более 400 квадратных километров Херсонщины.