В россии создали карту рф с аннексированными территориями Украины

В российской столице объявили продажу карт рф, куда добавили захваченные и аннексированные территории Украины.
Об этом сообщило провластное российское информагентство в своем Telegram-канале в среду, 12 октября.
В Центре картографии россии заявили, что эти карты выпускаются на основании данных Росреестра.
Там также добавили, что эти карты будут печатать "штучно, в том числе малыми тиражами".
Отметим, что российские оккупанты в обнародованной карте претендуют на всю Херсонскую область, однако украинские военные с 1 по 6 октября освободили от страны-агрессора более 400 квадратных километров Херсонщины.
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