16:55 18 января Киев, Украина





Об этом говорится в комментарии бизнесмена, опубликованном его пресс-службой 18 января. Глава ЧВК Вагнера евгений пригожин назвал всех, кто против закрытия YouTube , "являются предателями своего народа и своей страны" также он анонсировал скорое закрытие видеохостинга.Об этом говорится в комментарии бизнесмена, опубликованном его пресс-службой 18 января.

"YouTube - информационная чума нашего времени. Есть две причины, почему при этом его не закрывают. Вторая причина - существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить... А первая и главная причина - у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном - поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас", - заявил пригожин.



По его словам, все, кто против закрытия YouTube, "являются предателями своего народа и своей страны".

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт", - подчеркнул основатель ЧВК Вагнера.



Он выразил уверенность, что после закрытия YouTube те, кто им активно пользуются, "будут выявлены и понесут заслуженное наказание".