В России разрешили воровать зерно в Украине

10:23 28 апреля Киев, Украина

В России на территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами.





В законодательном собрании объяснили необходимость введения такого решения тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей. Такое решение депутаты почти единогласно приняли в среду, 24 апреля, во время заседания законодательного собрания Красноярского края.В законодательном собрании объяснили необходимость введения такого решения тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей.

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - сказано в пресс-релизе на сайте Законодательного собрания.

При этом глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов РФ.