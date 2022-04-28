В России разрешили воровать зерно в Украине
10:23 28 апреля Киев, Украина
В России на территории Красноярского края власти разрешили воровать зерно с части Херсонской области, захваченной россиянами.
Такое решение депутаты
почти единогласно приняли в среду, 24 апреля, во время заседания законодательного собрания Красноярского края.
В законодательном собрании объяснили необходимость введения такого решения тем, что в России из-за санкций остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей.
"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль ВС РФ. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", - сказано в пресс-релизе на сайте Законодательного собрания.
При этом глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов РФ.
"Несмотря на то, что логистика предполагает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей военной "операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", - заявил он.
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