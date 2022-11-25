В россии растет риск протестов из-за мобилизации - британская разведка

10:35 25 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Родственники граждан россии, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"За два месяца после того, как президент путин объявил о "долевой мобилизации", в опыте мобилизованных российских резервистов появляются общие темы. Их развертывание часто характеризуется путаницей в соответствии с требованиями службы, недостаточной подготовкой и личным снаряжением, а также обязательством выполнять изнурительные боевые задачи", - говорится в сообщении.

При этом у многих мобилизованных есть хронические болезни, осложняющие ход службы.

"Большинство - хотя и не все - мобилизованных резервистов уже служили раньше, и многочисленные примеры свидетельствуют о том, что резервисты, скорее всего, не имеют надлежащего пересмотра своего медицинского статуса, и многие вынуждены служить несмотря на серьезные хронические заболевания", - отметили в министерстве.

При этом мобилизованные резервисты, вероятно, понесли особо значительные потери после того, как им пришлось возводить масштабные системы траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово Луганской области, отмечается в сообщении.

"В Донецкой области резервисты погибли в большом количестве во время лобовых штурмов хорошо установленных украинских полос обороны вокруг города Бахмут", - сообщили в министерстве.

В британском Минобороны полагают, что Кремль, вероятно, будет озабочен тем, что все больше семей резервистов готовы рисковать арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники.