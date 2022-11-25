В россии растет риск протестов из-за мобилизации - британская разведка

Родственники граждан россии, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
При этом у многих мобилизованных есть хронические болезни, осложняющие ход службы.
При этом мобилизованные резервисты, вероятно, понесли особо значительные потери после того, как им пришлось возводить масштабные системы траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово Луганской области, отмечается в сообщении.
В британском Минобороны полагают, что Кремль, вероятно, будет озабочен тем, что все больше семей резервистов готовы рисковать арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники.
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