В России растет "необратимая дестабилизация" политической ситуации, - Сурков

Россия всё больше становится похожей на неконтролируемый реактор: никто не знает, какие скрытые реакции идут внутри народа и будет ли взрыв. О таком процессе роста "необратимой дестабилизации" политической ситуации открыто рассказал Владислав Сурков, который занимал в свое время должность первого замглавы АП и хорошо знаком как с внутренней политикой РФ, так и внешней после 2014 года.

Пользуясь научной терминологией, Сурков привел как пример второй закон термодинамики, согласно которому энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе либо стабильна, либо растет. Точно так же социальная физика и политическая динамика должны владеть сильнодействующей государственностью, которая способна сдерживать социальную энтропию. Такой инструмент, по мнению Суркова, необходим и для поддержания мирового порядка.

Именно с помощью такой силы Россия смогла "вытащить травмированную страну из-под завалов перестройки", устранить социальный беспорядок и до сегодняшних дней следить за стабильностью в стране.

"Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век", - подчеркнул Сурков.

И всё-таки социальная энтропия никуда не денется. Приходит время, когда даже сильная империя погибает, расшатанная "многомятежными хотениями" граждан.

Что до мятежных желаний россиян. До последнего времени местом их выражения («сосредоточения хаоса», - Сурков) был интернет. Но в сегодняшней России Сеть в значительной мере подвергается «сильнодействующему» госконтролю, и "призрачные чертоги виртуальной вольности" больше напоминают "цифровой концлагерь".

Указанный Сурковым хаос, или социальня энтропия, переходит в иные неподконтрольные области общественной жизни, чем ведет к развитию дисполитизации населения. Люди всё чаще стараются избегать контактов с госсистемой без крайней нужды. Молчание русского народа указывает на то, что выявить истинное состояние общества для властей становится труднее. Очевидно лишь, что напряжение растет.

Но ослабить силу властного контроля и "выпустить пар" Сурков категорически не рекомендует, опираясь пример 80-х и 90-х годов прошлого века.

"Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня "социального реактора", чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации", - предостерег он российские власти.

Напомним, что причиной ухода из Кремля Сурков назвал "изменившийся контекст" по Украине.