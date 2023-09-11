В россии, в необоронных секторах экономики, усиливается дефицит рабочей силы из-за мобилизации и призыва в армию, особенно это заметно в сфере информационных технологий после массового ухода специалистов за границу.
Эта информация содержится в разведывательном обзоре, опубликованном Министерством обороны Великобритании 11 сентября.
Эта информация содержится в разведывательном обзоре, опубликованном Министерством обороны Великобритании 11 сентября.
Британские аналитики отмечают, что российская армия планирует привлечь 420 тысяч контрактников до конца 2023 года. Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил 3 сентября, что на данный момент набрано 280 тысяч человек, однако независимая проверка этой информации невозможна.
В отличие от других секторов экономики, в ИТ-сфере россия приняла меры для сохранения рабочей силы. Это, возможно, подчеркивает особый дефицит в данной отрасли после ухода за границу около 100 тысяч ИТ-специалистов в 2022 году, что составляет около 10% трудовых ресурсов в этой сфере.
4 сентября президент россии владимир путин подписал указ о продлении возрастной границы призыва для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.
Великобританская разведка считает, что мобилизация и призыв в армию в россии усилили дефицит рабочей силы в необоронных секторах экономики. Также отмечается, что перед президентскими выборами в россии, запланированными на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дополнительных несмотря на это непопулярных мобилизаций.
В отличие от других секторов экономики, в ИТ-сфере россия приняла меры для сохранения рабочей силы. Это, возможно, подчеркивает особый дефицит в данной отрасли после ухода за границу около 100 тысяч ИТ-специалистов в 2022 году, что составляет около 10% трудовых ресурсов в этой сфере.
4 сентября президент россии владимир путин подписал указ о продлении возрастной границы призыва для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.
Великобританская разведка считает, что мобилизация и призыв в армию в россии усилили дефицит рабочей силы в необоронных секторах экономики. Также отмечается, что перед президентскими выборами в россии, запланированными на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дополнительных несмотря на это непопулярных мобилизаций.
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