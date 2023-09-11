В россии растет дефицит рабочей силы - британская разведка

"Призыв в армию в россии продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда в промышленности. Исследование Института экономической политики имени Егора Гайдара показало, что дефицит рабочей силы в российской промышленности достиг нового рекорда в 42% в июле 2023 года, что на 7% больше, чем в апреле 2023 года", - говорится в отчете.