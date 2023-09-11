В россии растет дефицит рабочей силы - британская разведка

11:56 11 сентября Киев, Украина

В россии, в необоронных секторах экономики, усиливается дефицит рабочей силы из-за мобилизации и призыва в армию, особенно это заметно в сфере информационных технологий после массового ухода специалистов за границу.

Эта информация содержится в разведывательном обзоре, опубликованном Министерством обороны Великобритании 11 сентября.
 
"Призыв в армию в россии продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда в промышленности. Исследование Института экономической политики имени Егора Гайдара показало, что дефицит рабочей силы в российской промышленности достиг нового рекорда в 42% в июле 2023 года, что на 7% больше, чем в апреле 2023 года", - говорится в отчете.
 
Британские аналитики отмечают, что российская армия планирует привлечь 420 тысяч контрактников до конца 2023 года. Заместитель председателя Совета безопасности россии дмитрий медведев заявил 3 сентября, что на данный момент набрано 280 тысяч человек, однако независимая проверка этой информации невозможна.

В отличие от других секторов экономики, в ИТ-сфере россия приняла меры для сохранения рабочей силы. Это, возможно, подчеркивает особый дефицит в данной отрасли после ухода за границу около 100 тысяч ИТ-специалистов в 2022 году, что составляет около 10% трудовых ресурсов в этой сфере.

4 сентября президент россии владимир путин подписал указ о продлении возрастной границы призыва для ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

Великобританская разведка считает, что мобилизация и призыв в армию в россии усилили дефицит рабочей силы в необоронных секторах экономики. Также отмечается, что перед президентскими выборами в россии, запланированными на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут стремиться избежать дополнительных несмотря на это непопулярных мобилизаций.