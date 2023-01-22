В россии продолжается скрытая мобилизация: Гребут всех, косых, хромых, больных

Гражданка рф, обсуждая с оккупантом состояние мобилизации в россии, заявила, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц. Об этом говорится в перехвате ГУР МО Украины.
Российский военный был удивлен, ведь ранее сообщалось о "завершении" мобилизации в рф. В свою очередь он рассказал, что мобилизованных ставят на линию обороны, тогда как других военных - на передний край.
Как мы уже сообщали, в ГУР заявили, что россия не намерена завершать войну против Украины и планирует новые наступления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии