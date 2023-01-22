В россии продолжается скрытая мобилизация: Гребут всех, косых, хромых, больных

Гражданка рф, обсуждая с оккупантом состояние мобилизации в россии, заявила, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц. Об этом говорится в перехвате ГУР МО Украины.

"Еще неизвестно, что будет дальше. Сегодня с Катюхой разговаривала, гребут всех, абсолютно. Косых, хромых, всех. Даже знакомый есть, у него операция, а ему сказали прийти через 10 дней", - жалуется женщина.

Российский военный был удивлен, ведь ранее сообщалось о "завершении" мобилизации в рф. В свою очередь он рассказал, что мобилизованных ставят на линию обороны, тогда как других военных - на передний край.

"Саш, а куда этих мобилизованных на передовую? Их жены постоянно плачут, и они сдаются в плен", - сказала женщина.

Как мы уже сообщали, в ГУР заявили, что россия не намерена завершать войну против Украины и планирует новые наступления.