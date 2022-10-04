В россии проблемы с призывом - Минобороны Британии

10:38 04 октября Киев, Украина

Разведка Британии заявила о значительных проблемах россии с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.



Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 года президент россии владимир путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 000 призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы россии.



Это отдельно от тех лиц, которые мобилизуются в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.



Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже, чем обычно.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность россии подготовить и оснастить большое количество новых призывников", - отмечает британская разведка.