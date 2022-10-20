В россии призвали около 200 тысяч человек из заявленных 300 тысяч - Минобороны

19:32 20 октября Киев, Украина





Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна В рамках первого этапа "частичной" мобилизации, объявленной в россии, призвали уже около 200 тысяч человек (по состоянию на середину октября). Это более 66% от заявленных руководством россии 300 тысяч.Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 20 октября.

"Руководство российской федерации продолжает проведение первого этапа мобилизации. По состоянию на середину октября призвано около 200 тысяч человек (66,7% от заявленных 300 тысяч)", - сказала Маляр.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в россии идет укомплектование 107 и формирование 24 регулярных и резервных полков общей численностью около 146 тыс. человек, во всех военных округах, северном флоте и воздушно-десантных войсках.



Россияне испытывают проблемы с расположением своих военных. В частности, не хватает казарм для них, учебно-материальной базы, инструкторов для подготовки к боевым действиям и вещам для солдат, сообщила Маляр.



Отдельно замминистра сообщила о том, что российская пропаганда активизировала информационную кампанию на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Россияне распространяют слухи о якобы "прибытии лучших российских медицинских работников, которые будут предоставлять медицинские услуги абсолютно бесплатно на привезенном российском оборудовании". Однако прибытие медицинского персонала и соответствующего оборудования не зафиксировано, сообщила Маляр.



Пропагандистская кампания "имеет популистское содержание и направлена исключительно на предотвращение внимания местного населения от поражений на фронте", — добавила замминистра.