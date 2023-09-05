Российские пропагандистские СМИ одновременно опубликовали информационный вброс о якобы "подготовленном украинским военным подразделением, которое должно отплыть из Измаила в Африку для проведения диверсий". Вброс был сделан тремя основными российскими информагентствами.
Вброс был сделан со ссылкой на "военно-дипломатический источник". В сообщении говорится, что отряд состоит из 100 человек, которые имеют боевой опыт "на Восточном фронте". Подготовкой отряда якобы занималась служба британской внешней разведки MI6. Российская пропаганда утверждает, что отряд возглавляет подполковник ГУР Виталий Пращук.
В сообщении говорится, что цель отряда - "проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с россией".
BBC отмечает, что синхронизированный с точностью до минуты выпуск идентичной информации со ссылкой на один и тот же анонимный источник может свидетельствовать о заранее спланированном вбросе с целью максимально широкого распространения.
Это не первый раз, когда российские пропагандистские СМИ распространяют ложь о якобы подготовленных украинских военных подразделениях. В прошлом году российские СМИ распространяли ложь о якобы подготовленных украинских военных подразделениях, которые должны были вторгнуться в Крым.
Этот вброс следует рассматривать в контексте продолжающейся российской пропагандистской кампании по дискредитации Украины. Целью этой кампании является создание образа Украины как несостоятельной и коррумпированной страны, которая является угрозой для россии.
Вброс также следует рассматривать в контексте продолжающейся российской военной операции в Украине. Россия пытается оправдать свою военную операцию, заявляя, что она направлена на "денацификацию и демилитаризацию Украины". Однако нет никаких доказательств того, что Украина представляет угрозу для россии.
Вброс был сделан со ссылкой на "военно-дипломатический источник". В сообщении говорится, что отряд состоит из 100 человек, которые имеют боевой опыт "на Восточном фронте". Подготовкой отряда якобы занималась служба британской внешней разведки MI6. Российская пропаганда утверждает, что отряд возглавляет подполковник ГУР Виталий Пращук.
В сообщении говорится, что цель отряда - "проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с россией".
BBC отмечает, что синхронизированный с точностью до минуты выпуск идентичной информации со ссылкой на один и тот же анонимный источник может свидетельствовать о заранее спланированном вбросе с целью максимально широкого распространения.
Это не первый раз, когда российские пропагандистские СМИ распространяют ложь о якобы подготовленных украинских военных подразделениях. В прошлом году российские СМИ распространяли ложь о якобы подготовленных украинских военных подразделениях, которые должны были вторгнуться в Крым.
Этот вброс следует рассматривать в контексте продолжающейся российской пропагандистской кампании по дискредитации Украины. Целью этой кампании является создание образа Украины как несостоятельной и коррумпированной страны, которая является угрозой для россии.
Вброс также следует рассматривать в контексте продолжающейся российской военной операции в Украине. Россия пытается оправдать свою военную операцию, заявляя, что она направлена на "денацификацию и демилитаризацию Украины". Однако нет никаких доказательств того, что Украина представляет угрозу для россии.
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