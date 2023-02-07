В россии предложили ввести смертную казнь за "предательство родины"

09:08 07 февраля Киев, Украина

Депутат государственной думы предложил ввести смертную казнь за "предательство" россии. Такое мнение Андрей Колесник озвучил росСМИ.



В частности депутат говорил о заочно осужденных российских публицистах и блогерах, которые выехали из россии.

"Ладно, просто сбежали из россии… Пусть сидят, работают. Но когда человек работает против россии – это называется "информационная война". Это посерьезнее оружия... Злые языки страшнее пистолета", – отметил Колесник.

По его словам, "предатели родины" получили наказание по закону. Он также не исключил, что приговор можно исполнить не возвращая осужденных россиян на родину.

"Лично мое мнение – хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте – если человек совершил какие-то тяжкие преступления против россии, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится", – пригрозил депутат.

Журналист уточнил у депутата, идет ли речь о смертной казни.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", – ответил Колесник.

Смертная казнь в виде наказания в россии, согласно конституции, не должна ни назначаться, ни исполняться с 1997 года.