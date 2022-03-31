В россии начался набор прокуроров и судей для работы на оккупированных территориях Украины - Генштаб ВСУ

Руководство России собирается сформировать органы власти на оккупированных территориях Украины, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
29 марта телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил, что полицейским из Петербурга предложили поехать на Донбасс для работы в местной полиции. Также к командировке на Донбасс готовят сотрудников ГИБДД Горно-Алтайска, писал телеграм-канал.
Генштаб ВСУ также заявил о планах России создать на занятых территориях Херсонской области «очередную псевдореспублику»; для этой цели ФСБ и Минобороны России якобы проводят с местными властями и населением «разъяснительную работу» — в частности, с помощью демонстрации видео с некими «подставными лицами».
Херсон — единственный украинский областной центр, который удалось занять роcсийским войскам. В середине марта о намерении РФ провести референдум по созданию Херсонской народной республики заявили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Генштаб ВСУ также заявил о планах России создать на занятых территориях Херсонской области «очередную псевдореспублику»; для этой цели ФСБ и Минобороны России якобы проводят с местными властями и населением «разъяснительную работу» — в частности, с помощью демонстрации видео с некими «подставными лицами».
Херсон — единственный украинский областной центр, который удалось занять роcсийским войскам. В середине марта о намерении РФ провести референдум по созданию Херсонской народной республики заявили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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