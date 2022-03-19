В России начались глобальные проверки украинцев

10:36 18 марта Киев, Украина

Сотрудникам МВД и ФСБ России приказали тщательно проверять всех граждан Украины, проживающих в Москве.



Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграме со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.



По его данным, украинцев вызывают на допросы, выясняя, имеют ли они "запрещенную литературу" или "националистическую символику" (государственный флаг Украины). Также расспрашивают, участвуют ли они в протестных митингах или знают ли участников подобных мероприятий.



Кроме того, есть показания, что украинцев снимают с рейсов за границу, забирая в полицейские участки, фабрикуют дела и берут под арест.