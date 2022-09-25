В россии начались акции протеста против путинской мобилизации

13:18 25 сентября Киев, Украина

Во многих российских городах в субботу, 24 сентября, проходят массовые протесты против мобилизации, сообщают российские СМИ.

Так, в 32 городах россии задержано уже более 720 человек, информирует ОВД-Инфо.

Речь идет о задержании в ряде районов Москвы, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Ижевске, Томске, Перми и других регионах.

Тем временем в соцсетях появляются кадры жестокого задержания протестующих, в частности, журналистами зафиксировано избиение молодых людей дубинками. В некоторых случаях демонстранты пытались отбивать задержанных у силовиков.

В Санкт-Петербурге силовики применили к гражданам дубинки и электрошокеры.

Напомним, глава Кремля Владимир путин объявил в рф частичную мобилизацию. Позже стало известно о начавшихся протестах, а также о том, что задержанным вручают повестки в военкомат.