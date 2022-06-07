В россии может произойти смена власти из-за провалов в Украине

18:01 07 июня Киев, Украина

Оккупанты не смогли достичь намеченных целей за сто дней после начала вторжения в Украину, и военные неудачи вкупе с ударом по экономике из-за западных санкций могут привести к смене власти в стране.

Об этом в разговоре с CNBC заявил бывший старший директор по делам россии, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности США, экс-посол в Грузии и Казахстане Уильям Кортни.



По словам дипломата, Москва была вынуждена пересмотреть свои тактические, а возможно, и стратегические цели за эти сто дней. Он полагает, что первоначальной целью российской армии был захват Киева, Харькова и Одессы, но ни один из этих городов не был взят.

"Интенсивное давление, которое западные санкции начинают оказывать на российскую экономику, в сочетании с неудачами на полях сражений могут вызвать народные волнения, распри между элитами", — полагает Кортни.

При этом, отметил он, ВСУ удается достигать определенных успехов даже в Донецкой области, где российская армия концентрирует свои силы.

"Недостижение целей действительно очень смущает россию", - считает дипломат.

По словам Кортни, пока сложно говорить определено о победе какой-то из сторон в Украине. Однако, считает он, предложения ряда политиков об определенных уступках Москве, чтобы «сохранить лицо» владимира путина, неверны. Он напомнил, что СССР не нуждался в умиротворении для вывода войск из Афганистана в 1989 году или для прекращения Карибского кризиса.