В россии использовали фото Бонни и Клайда на концерте ко Дню победы

Так, в прямом эфире Первого телеканала, который транслировал торжественный концерт по случаю Дня Победы, на экране, когда певица Зара пела песню "Если б не было войны", появился снимок американских грабителей.

Организаторы планировали показать пары, которые разлучила война. Но, помимо остальных, показали фото из интернета, на котором запечатлены известные американские грабители Бонни Паркер и Клайд Бэрроу, действовавшие во времена Великой депрессии - задолго до Второй мировой войны.

Бонни и Клайд - известные американские преступники, грабившие банки и сельские магазины в городках США. Между 1931 и 1934 годами вместе со своей бандой они убили по меньшей мере 9 полицейских и 4 гражданских. Бонни и Клайд находились друг с другом в романтических отношениях.

Тщательное освещение их преступлений американской прессой популяризировало их среди общественности во время экономического кризисса эпохи Великой депрессии. Впоследствии поп-культура и киноиндустрия создали привлекательный и приключенческий образ влюбленных гангстеров, вместе боровшихся с тяготами жизни против системы власти и полиции.