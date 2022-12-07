В россии и беларуси растет недовольство из-за войны — Генштаб

10:28 07 декабря Киев, Украина

Среди населения россии растет недовольство агрессией, развязанной кремлем против Украины, в частности из-за потерь среди мобилизованных. Подобные тенденции наблюдаются и среди жителей беларуси.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в утренней сводке.

"Противник продолжает нести потери. Растет количество погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области , о чем свидетельствуют местные средства массовой информации", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, из-за информации о человеческих потерях войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян.



/>При этом в городе Курск и области ходят слухи о возможном вторжении Вооруженных сил Украины. В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.



Также растет недовольство деятельностью военно-политического руководства беларуси среди военнослужащих пограничной службы и Вооруженных сил этой страны из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной, добавили в ГШ.



Ситуация на фронтах



На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях рф сосредотачивается усилия на ведении наступательных действий. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оборудует оборонные рубежи и позиции, ведет разведку.



При этом 6 декабря украинские военные отбили российские атаки вблизи 11 населенных пунктов Луганщины и Донетчины.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок рф не выявлено. При этом на полигонах беларуси идет подготовка российских подразделений, страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Слобожанском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Волоховка, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении рф ведет оборонительные действия. Огневому поражению из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении россияне обстреляли районы Макеевки, Площадки и Невской Луганской области и Терны, Ямполевка и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Здесь обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенным пунктам Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Железное, Авдеевка, Красногорск, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении россия ведет оборону. российская артиллерия и минометы стреляли по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении российские вооруженные формирования пытаются улучшить тактическое положение. Здесь рф совершила обстрелы из танков, минометов и артиллерии в районах более 10 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавное Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне обороняются, производят усиление группировки войск. В сутки под артиллерийскими обстрелами оказались районы более 15 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Это, в частности, Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Белорудово Херсонской области, Херсон и Николаев.

При этом в течение суток рф нанесла 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершив также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.

"Угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше", - напомнили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов рф. Также за сутки 6 ноября украинские военные сбили 14 ударных дронов типа Shahed-136, один БПЛА "Орлан-10", а также 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется.



Кроме того, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов рф.