В россии депутаты регионального парламента Приморья выступили против войны в Украине

14:43 27 мая Киев, Украина

Внезапно, группа депутатов от КПРФ регионального парламента Приморья потребовала от путина прекратить войну в Украине и вывести войска.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».



Во время заседания заксобрания Приморского края член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление от группы депутатов к президенту владимиру путину с требованием прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска. Видео с его выступлением опубликовали местные паблики.

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», – сказал Васюкевич. По его словам, обращение к путину подписали четыре депутата из КПРФ.

❗️Вот как выглядело обращение приморских депутатов с требованием к Путину остановить войну



Естественно, читающего постоянно пытаются прерватьhttps://t.co/rgh2F1v3bJ pic.twitter.com/7DhuOp8AWr — ЧТД (@Chtede) May 27, 2022

В то же время какой-либо солидарности со стороны остальных коллег коммунисты не дождались, а губернатор Олег Кожемяко и вовсе потребовал вывести из зала Васюкевича и его коллегу Геннадия Шульгу, заявив, что такие действия "порочат российскую армию и защитников!, которые стоят в "борьбе с нацизмом".



В итоге заксобрание лишило обоих депутатов права голоса на сегодняшнем заседании.