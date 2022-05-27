В россии депутаты регионального парламента Приморья выступили против войны в Украине

Внезапно, группа депутатов от КПРФ регионального парламента Приморья потребовала от путина прекратить войну в Украине и вывести войска.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».
Во время заседания заксобрания Приморского края член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление от группы депутатов к президенту владимиру путину с требованием прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска. Видео с его выступлением опубликовали местные паблики.
Во время заседания заксобрания Приморского края член фракции КПРФ Леонид Васюкевич зачитал заявление от группы депутатов к президенту владимиру путину с требованием прекратить войну в Украине и вывести с ее территории войска. Видео с его выступлением опубликовали местные паблики.
❗️Вот как выглядело обращение приморских депутатов с требованием к Путину остановить войну— ЧТД (@Chtede) May 27, 2022
Естественно, читающего постоянно пытаются прерватьhttps://t.co/rgh2F1v3bJ pic.twitter.com/7DhuOp8AWr
В то же время какой-либо солидарности со стороны остальных коллег коммунисты не дождались, а губернатор Олег Кожемяко и вовсе потребовал вывести из зала Васюкевича и его коллегу Геннадия Шульгу, заявив, что такие действия "порочат российскую армию и защитников!, которые стоят в "борьбе с нацизмом".
В итоге заксобрание лишило обоих депутатов права голоса на сегодняшнем заседании.
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