15:23 08 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация по-прежнему не признает своей ответственности за обострение ситуации на Донбассе, более того, обвиняет во всем Украину.

Украина и партнеры по нормандскому формату "затягивают переговоры", а Киев обостряет ситуацию на Донбассе ради "пиара", считает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак . По его словам, Киев "имитирует военную угрозу", сообщает в четверг, 8 апреля, РосСМИ.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт", - заявил он.

Козак считает, что партнеры по нормандскому формату движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров.



Представитель РФ на переговорах ТКГ считает, что проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства. Но Киев не хочет "возвращения Донбасса в состав Украины", заявляет Козак.