В РФ заявили, что обострение ситуации на Донбассе - это "пиар-ход" Киева

15:23 08 Апрель Киев, Украина

Российская Федерация по-прежнему не признает своей ответственности за обострение ситуации на Донбассе, более того, обвиняет во всем Украину. 
 
Украина и партнеры по нормандскому формату "затягивают переговоры", а Киев обостряет ситуацию на Донбассе ради "пиара", считает замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По его словам, Киев "имитирует военную угрозу", сообщает в четверг, 8 апреля, РосСМИ.
"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт", - заявил он.
Козак считает, что партнеры по нормандскому формату движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров.

Представитель РФ на переговорах ТКГ считает, что проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства. Но Киев не хочет "возвращения Донбасса в состав Украины", заявляет Козак.
"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год… Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять… то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил он.