В РФ заявили, что НАТО "подстрекает власти Украины к обострению на Донбассе"

10:33 14 Апрель Киев, Украина





Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс (НАТО) в подстрекательстве властей Украина к обострению на Донбассе.

Об этом она заявила в среду, 14 апреля.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди", - заявила дипломат.

Также она раскритиковала действия Евросоюза.

"ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим. Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", - говорит Захарова.

Она добавила, что ЕС ни разу жестко не обратился к Киеву с осуждением действий на Донбассе.

"Вы же не найдете ни одного публичного призыва - жесткого - Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие. Ничего из этого не было", - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ пожаловалась, что ЕС, наоборот, ужесточил риторику в отношении РФ, возложив ответственность за провал всего, что происходит в Украине, на Москву.