В рф запчасти бытовой техники используют на фронте

09:06 12 мая Киев, Украина

Санкции заставляют Россию использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в военной технике.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.

"У нас есть сообщение от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", - Джина Раймондо.

Раймондо виступила на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно она встречалась с премьер-министром Украины.



Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, что составляет большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.



Отмечается, что история о полупроводниках получена от украинских официальных лиц, которые рассказали, что когда вскрывались захваченные российские танки, были обнаружены детали холодильников и коммерческого и промышленного оборудования, которые, видимо, заменяют другие недоступные компоненты.