В российской федерации в городах Курск и Ростов-на-Дону в настоящее время строятся обширные комплексы, предназначенные для обработки, анализа и усовершенствованного хранения тел, принадлежащих российским оккупантам, которые были ликвидированы.
Соответствующую информацию опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале в среду, 31 марта. По данным разведки, площадь каждого из этих объектов превышает 4000 квадратных метров.
Предполагается, что комплексы будут оборудованы следующими элементами:
Соответствующую информацию опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале в среду, 31 марта. По данным разведки, площадь каждого из этих объектов превышает 4000 квадратных метров.
Предполагается, что комплексы будут оборудованы следующими элементами:
- Помещения для проведения следственных процедур и исследований над телами;
- Холодильные камеры с рефрижераторами, рассчитанными на 1000 мест;
- Склады с гробами и прочими предметами для похоронного обряда;
- Зал для печальных церемоний.
Стоимость строительства комплекса, предназначенного для ликвидированных оккупантов, в Ростове-на-Дону оценивается в около 600 миллионов рублей, в то время как в Курске превышает 800 миллионов рублей.
Стоимость холодильного оборудования для каждого комплекса оценивается в более чем миллиард рублей, согласно сообщению.
Представители Главного управления разведки считают, что российская федерация "не в состоянии скрыть масштаб потерь своего личного состава в ходе войны против Украины".
Представители Главного управления разведки напомнили, что "каждому российскому солдату, не совершившему военных преступлений, предоставляется возможность сдаться в плен".
В противном случае, по их утверждению, такого солдата ждет место в холодильнике на одной из сортировочных баз для тел в россии.
Выводы разведки можно сформулировать так: "необходимо сдать оружие, иначе ожидает вас холодильник на одной из сортировочных баз для умерших в россии".
В противном случае, по их утверждению, такого солдата ждет место в холодильнике на одной из сортировочных баз для тел в россии.
Выводы разведки можно сформулировать так: "необходимо сдать оружие, иначе ожидает вас холодильник на одной из сортировочных баз для умерших в россии".
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