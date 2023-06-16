15:17 31 мая Киев, Украина

В российской федерации в городах Курск и Ростов-на-Дону в настоящее время строятся обширные комплексы, предназначенные для обработки, анализа и усовершенствованного хранения тел, принадлежащих российским оккупантам, которые были ликвидированы.



Соответствующую информацию опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем официальном Telegram-канале в среду, 31 марта. По данным разведки, площадь каждого из этих объектов превышает 4000 квадратных метров.



Предполагается, что комплексы будут оборудованы следующими элементами:

Помещения для проведения следственных процедур и исследований над телами;

Холодильные камеры с рефрижераторами, рассчитанными на 1000 мест;

Склады с гробами и прочими предметами для похоронного обряда;

Зал для печальных церемоний.

Стоимость строительства комплекса, предназначенного для ликвидированных оккупантов, в Ростове-на-Дону оценивается в около 600 миллионов рублей, в то время как в Курске превышает 800 миллионов рублей.



Стоимость холодильного оборудования для каждого комплекса оценивается в более чем миллиард рублей, согласно сообщению.



Представители Главного управления разведки считают, что российская федерация "не в состоянии скрыть масштаб потерь своего личного состава в ходе войны против Украины".

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт того, что путинский режим вынужден отправлять свою оккупационную армию на проклятую смерть, но при этом не справляется с огромным количеством погибших", - отмечается в сообщении разведки.

Представители Главного управления разведки напомнили, что "каждому российскому солдату, не совершившему военных преступлений, предоставляется возможность сдаться в плен".



В противном случае, по их утверждению, такого солдата ждет место в холодильнике на одной из сортировочных баз для тел в россии.



Выводы разведки можно сформулировать так: "необходимо сдать оружие, иначе ожидает вас холодильник на одной из сортировочных баз для умерших в россии".