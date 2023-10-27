В рф стартовала кампания вербовки женщин на войну против Украины

14:28 24 октября Киев, Украина

Батальон "Борз", принадлежащий к ЧВК "Редут" и подконтрольный Минобороны россии , начал набирать женщин в свои ряды для непосредственного участия в боях с Украиной



Об этом говорится в расследовании российского издания "Важные истории".

"У нас поначалу не было женщин, были только мужчины. Сейчас мы решили попытаться ввести женский снайперский отряд и женский отряд БПЛА, потому что женщины тоже могут. Моя задача как командира отряда — доказать, что женщины созданы не только для супов и детей", — рассказала рекрутёр добровольческого батальона "Борз" с позывным Веста.

В российской соцсети ВКонтакте было размещено объявление о шестимесячном контракте с батальоном с зарплатой 220 тысяч рублей (2 300 долларов). За ранения от одного до трех миллионов рублей, а за смерть обещают пять миллионов рублей, выяснили журналисты.



Отряд "Борз" входит в псевдо-ЧВК "Редут", которым командует российское ГРУ. Им командует уроженец украинской Волновахи Дмитрий Зипир с позывным Борз, которого спецслужбы Украины связывают с Министерством госбезопасности псевдореспублики "ДНР".

Изначально «Борз» (чечен. — волк) — название полка спецназа Ичкерии под командованием Руслана Гелаева. Он широко известен как «Гелаевский спецназ», который воевал против российских войск во время войн в Чечне. Сейчас этнические чеченцы продолжают воевать против армии рф в подразделении «Борз» в составе ВСУ.



Командира российского отряда «Борз» Дмитрия Зипира такое совпадение не смущает. В его представлении название отсылает к «борзости» его бойцов. «Борзоватые, борзые-борзые…И потом уже впоследствии узнали, что это из чеченского [пришло слово] “волк”.