В рф сильно уменьшилось количество боеприпасов

В России нехватка высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок старые ракеты.
Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.
В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок для городов.
Также отмечается, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, не думая о жертвах среди гражданского населения.
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