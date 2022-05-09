В рф сильно уменьшилось количество боеприпасов

10:15 09 мая Киев, Украина

В России нехватка высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок старые ракеты.



Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.



В начале своего вторжения в Украину Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок для городов.

"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх довоенных ожиданий России, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы , которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, не думая о жертвах среди гражданского населения.