В рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных - Генштаб

17:55 29 сентября Киев, Украина

В россии после объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.

 
Об этом на брифинге в четверг, 29 сентября, завил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Он отметил, что в рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных.
 
"В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", - сказал Громов.

По его словам, мобилизация в россии началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.