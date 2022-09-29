В рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных - Генштаб

В россии после объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.
Об этом на брифинге в четверг, 29 сентября, завил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Он отметил, что в рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных.
Он отметил, что в рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных.
По его словам, мобилизация в россии началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.
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