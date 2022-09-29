В рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных - Генштаб

Об этом на брифинге в четверг, 29 сентября, завил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.



Он отметил, что в рф сейчас активно продолжается призыв военнообязанных.

"В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", - сказал Громов.