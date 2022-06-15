В рф резко повысился уровень бедности

В первой половите 2022 года число граждан россии с доходами ниже черты бедности составило 20,9 млн человек.
Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата), обнародованном во вторник, 14 июня.
Количество бедных россиян почти на 69% превышает показатель конца прошлого года, когда Росстат насчитал 12,4 млн человек, живущих за чертой бедности. По официальны данным на 2020 год, численность населения россии составляла 144,1 млн человек.
Граница бедности в россии в первые три месяца 2022 года составила 12 916 руб против 12 269 рублей в последнем квартале 2021 года. У 14,3% жителей россии доходы оказались ниже этой отметки.
Росстат подчеркивает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число бедных в россии увеличилось лишь на 0,1%, то есть на 0,1 млн человек. В то же время федеральная служба не объяснила причину резкого роста бедных по сравнению с предыдущим периодом.
Главной причиной повышения уровня бедности стало ускорение инфляции до 11,54%, которое превзошло рост среднедушевых номинальных денежных доходов, говорится в отчете Росстата. Этот показатель в первом квартале составил 36 234 рублей – на 10,9% больше, чем за первые три месяца 2021 года, но значительно ниже уровня прошлого квартала – 47 694 рубля. Падение, таким образом, составило 24%.
Номинальная начисленная заработная плата в последнем квартале 2021 года составила 62 828 руб, а в первые три месяцы этого года она снизилась более чем на 4% – до 60 101 рубля.
Количество бедных россиян почти на 69% превышает показатель конца прошлого года, когда Росстат насчитал 12,4 млн человек, живущих за чертой бедности. По официальны данным на 2020 год, численность населения россии составляла 144,1 млн человек.
Граница бедности в россии в первые три месяца 2022 года составила 12 916 руб против 12 269 рублей в последнем квартале 2021 года. У 14,3% жителей россии доходы оказались ниже этой отметки.
Росстат подчеркивает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число бедных в россии увеличилось лишь на 0,1%, то есть на 0,1 млн человек. В то же время федеральная служба не объяснила причину резкого роста бедных по сравнению с предыдущим периодом.
Главной причиной повышения уровня бедности стало ускорение инфляции до 11,54%, которое превзошло рост среднедушевых номинальных денежных доходов, говорится в отчете Росстата. Этот показатель в первом квартале составил 36 234 рублей – на 10,9% больше, чем за первые три месяца 2021 года, но значительно ниже уровня прошлого квартала – 47 694 рубля. Падение, таким образом, составило 24%.
Номинальная начисленная заработная плата в последнем квартале 2021 года составила 62 828 руб, а в первые три месяцы этого года она снизилась более чем на 4% – до 60 101 рубля.
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