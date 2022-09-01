В рф проводят скрытую промышленную мобилизацию - разведка

20:18 12 августа Киев, Украина

В россии проводят скрытую так называемую промышленную мобилизацию компаний и предприятий оборонного сектора.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Отмечается, что в компании Ростех с начала августа введен запрет на отпуска для всего руководящего состава и значительной части рабочего персонала. В некоторых компаниях, входящих в состав Ростех, "перенос отпусков на неопределенный срок" касается 100% работников.



В состав компании Ростех входит более 800 компаний и предприятий разных отраслей производства. Портфель корпорации включает в себя до 40% всего объема государственного оборонного заказа и приоритетные гражданские программы.



Кроме того, военно-промышленная комиссия рф, возглавляемая владимиром путиным, готовит изменения к программе государственного оборонного заказа рф на 2022 год, которые предусматривают увеличение расходов на 600-700 млрд рублей. Утверждение изменений ожидается в начале сентября.



Как отмечают в ГУР, уже в ближайшее время ожидается введение аналогичных мер на других оборонных предприятиях рф.



Сообщается, что отмена отпусков также связана с попыткой полностью контролировать передвижение персонала оборонных предприятий. В первую очередь руководящего состава, на фоне последних громких дел по обвинению в госизмене отдельных представителей научных кругов рф.