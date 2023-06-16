В рф продолжается набор контрактников на военную службу среди зэков

09:20 03 июня Киев, Украина

В утренней сводке от 3 июня Генштаб ВСУ сообщает о том, что россия срочно нуждается в восполнении потерь в живой силе. Для этого, как обычно, идет агитация к прохождению военной службы среди населения глубинки и заключенных.

Отмечается, что в городе Зоринск Алтайского края представители уголовно-исполнительной службы проводят разъяснительную работу среди лиц, имеющих условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Агитируют по подписанию ими контракта на 3-5 месяцев военной службы.

Напомним, общие боевые потери россии с начала войны ориентировочно составили 208 910 человек.

Только при попытке взять Бахмут погибли минимум 20 тысяч солдат рф.