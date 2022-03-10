В РФ признали, что используют в Украине ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами

14:33 10 Март Киев, Украина

Министерство обороны РФ признало, что российские военные используют в боевых действиях на территории Украины тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", на которой могут применяться термобарические боеприпасы.



Об этом 9 марта сообщили в твиттере российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Министерству обороны РФ.



Там опубликовали информацию о гибели оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою на Черниговщине тот использовал систему ТОС-1А "Солнцепек".

На эти данные отреагировали в Минобороны Великобритании и отметили, что на ТОС-1А используются термобарические боеголовки, иногда называемые "вакуумными бомбами".



Министерство обороны России подтвердило использование системы вооружения ТОС-1А в Украине.

"ТОС-1А использует термобарические ракеты, создавая зажигательные и взрывные эффекты", – говорится в сообщении Минобороны Великобритании в твиттере.

Британское ведомство добавило, что это оружие имеет "сокрушительный эффект".



Термобарические боеголовки разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти пострадавших. Подобные системы Россия использовала в Афганистане и Чечне, заявили в ведомстве.



ТОС-1А запрещено использовать против военных целей, если это может подвергнуть опасности гражданских граждан, спровоцировать ненужные страдания или если полученное военное преимущество не оправдывает их применения.