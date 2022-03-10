В РФ признали, что используют в Украине ТОС-1А "Солнцепек" с термобарическими боеприпасами

Министерство обороны РФ признало, что российские военные используют в боевых действиях на территории Украины тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", на которой могут применяться термобарические боеприпасы.
Об этом 9 марта сообщили в твиттере российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Министерству обороны РФ.
Там опубликовали информацию о гибели оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою на Черниговщине тот использовал систему ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом 9 марта сообщили в твиттере российского пропагандистского телеканала "Звезда", принадлежащего Министерству обороны РФ.
Там опубликовали информацию о гибели оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою на Черниговщине тот использовал систему ТОС-1А "Солнцепек".
На эти данные отреагировали в Минобороны Великобритании и отметили, что на ТОС-1А используются термобарические боеголовки, иногда называемые "вакуумными бомбами".
Министерство обороны России подтвердило использование системы вооружения ТОС-1А в Украине.
Британское ведомство добавило, что это оружие имеет "сокрушительный эффект".
Термобарические боеголовки разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти пострадавших. Подобные системы Россия использовала в Афганистане и Чечне, заявили в ведомстве.
ТОС-1А запрещено использовать против военных целей, если это может подвергнуть опасности гражданских граждан, спровоцировать ненужные страдания или если полученное военное преимущество не оправдывает их применения.
Термобарические боеголовки разрушают инфраструктуру, серьезно повреждают внутренние органы и вызывают ожоги, что приводит к смерти пострадавших. Подобные системы Россия использовала в Афганистане и Чечне, заявили в ведомстве.
ТОС-1А запрещено использовать против военных целей, если это может подвергнуть опасности гражданских граждан, спровоцировать ненужные страдания или если полученное военное преимущество не оправдывает их применения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии