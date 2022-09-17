В рф поддержали идею Кадырова по "самомобилизации" - ISW

09:14 17 сентября Киев, Украина

"Самомобилизацию" после призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова развернули на местном уровне, чтобы добавить дополнительные силы российским оккупантам. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Мэрия Владивостока 16 сентября подтвердила: городская администрация рассылает письма мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, которые имеют опыт военной службы и службы в запасе, состоит на воинском учете в местном военном комиссариате во Владивостоке. Граждан приглашают присоединиться к БАРС (Боевой армейский резерв страны) или к добровольческим подразделениям Тигр (морская пехота).

В мэрии подчеркнули, что "каждый получатель принимает собственное решение". Аналитики отмечают, что вербовщики пытаются сбить с толку мужчин, чтобы те подумали, что формально и юридически их призвали.

Идею Кадырова по "самомобилизации" поддержали и другие регионы. Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил, что Киров сформировал свой второй добровольческий батальон под названием Широнин, и заявил, что областной добровольческий батальон Вятка уже воюет в Украине.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов 16 сентября сообщил, что Крым активизирует работу по набору добровольцев.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о финансовой поддержке "самомобилизации" и призвал все регионы присоединиться.

Главы Воронежской, Чувашской и Башкирской областей также заявили о поддержке "самомобилизации" и о том, что около 1000 добровольцев уже задействованы в войне против Украины.

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев пообещал финансовую поддержку добровольческих батальонов и заявил, что многие жители Кемерово уже воюют в российской армии.

Сам Кадыров 16 сентября объявил, что чеченские батальоны Ахмат, Восток и Запад переброшены на Донбасс. По его словам, создан еще один отряд Ахмат-1 из 2000 человек.

Напомним, Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации".

Кроме того, Кадыров уверял, что рф якобы вернет контроль на Харьковщине и дойдет до Одессы. При этом глава Чечни признал, что на Харьковском направлении были допущены ошибки.